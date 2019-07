Bexbach : Bei Tee und Häppchen zurück ins 19. Jahrhundert

Bexbach Eine nostalgische Zeitreise war das „Steampunk-Frühstück“ im Bexbacher Blumengarten.

Bestes Beispiel für die hohe Technikaffinität der „Steampunk-Bewegung“ ist der Organisator der Veranstaltung im Blumengarten, Klaus Simon, der als Eisenbahnbaron Willi von Simonsdorf gekleidet, die Besucher mit Fahrkarten ausstattete, die im Design an ihre Vorläufer aus der viktorianischen Zeit erinnerten. „Steampunk ist eine Subkultur aus dem Bereich Retro-Futurismus, die sich stark mit dampfbetriebener Mechanik auseinandersetzt. Es geht darum, an eine Zeit zu erinnern, in der mit der Dampfkraft der Grundstein für viele heutige Technologien gelegt wurde“, erläutert der „Eisenbahnbaron“ die Hintergründe der Bewegung.

Ein berühmtes schriftstellerisches Werk des 19 Jahrhunderts, das den Lesern die neuen Möglichkeiten des viktorianischen Zeitalters vor Augen führte, war Jules Vernes Roman „In achtzig Tagen um die Welt“, dessen Titel auch als Motto für das Treffen in Bexbach dient. „Mit der Gulliver-Welt hier im Blumengarten passt dieses Motto einfach sehr gut zusammen“, so „Willi von Simonsdorf“. 2015 habe er die Leidenschaft für die Steampunk-Bewegung entdeckt und damit begonnen, „Teatimes“ in Restaurant oder Cafés zu veranstalten, bei denen rund 20 Menschen gekommen seien. „Aber natürlich bot sich das Ambiente im Blumengarten an, um auch eine etwas größere Veranstaltung draußen zu organisieren.“