Meisterkonzerte in Homburg Stars der Klassikwelt kommen nach Homburg

Homburg · Insgesamt acht Meisterkonzerte wird es in der kommenden Saison in Homburg geben. Auftakt ist am 26. September, das große Finale am 22. Mai.

21.06.2024 , 05:00 Uhr

Das Stuttgarter Kammerorchester kommt zusammen mit dem international gefeierten Jazz-Pianisten Gwilym Simcock nach Homburg. Foto: Foto: Wolfgang Schmidt Ammerbuch