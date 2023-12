Wirtschaftsstandort Homburg Diskussion um Michelin-Resolution

Welchen Nutzen haben die Resolutionen des Homburger Stadtrats? Diese Frage kam in der Sitzung am Donnerstagabend auf (wir berichteten), als es um eben eine Resolution zum geplanten Stellenabbau im Homburger Michelin-Werk ging. Eingebracht hatte das Papier die SPD-Fraktion. Die Kern-Forderung der Resolution: „Die Michelin-Gruppe wird aufgerufen, im Dialog mit den Sozialpartnern alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die aktuell bedrohten Arbeitsplätze in Homburg zu erhalten. Ein im Anschluss eventueller Arbeitsplatzabbau hat zwingend im Rahmen eines umfangreichen Sozialplans zu erfolgen“. Ergänzend dazu nannte SPD-Ratsmitglied Pascal Conigliaro die Entscheidung des französischen Reifenherstellers einen „schweren Schlag für den Industriestandort Homburg“. Michelin müsse sich mit diesem Thema erneut auseinandersetzen „und noch einmal ernsthaft prüfen, ob doch noch Arbeitsplätze erhalten werden können“. Sei dies nicht möglich, dann, so Conigliaro, müsse ein Sozialplan mit allen nötigen Maßnahmen entwickelt werden.