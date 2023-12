Stadtrat Bexbach tagte noch einmal kurz vor Weihnachten Der Stadtrat will die Mobilitätswende

Gleich dreimal beschäftigte sich der Bexbacher Stadtrat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am Donnerstagabend mit dem öffentlichen Straßenverkehr. Zuerst ging es am Donnerstagabend da um den Beitritt der Stadt ins „Kommunale Mobilitätsnetzwerk Saarland“. Zum Hintergrund: Dieses Netzwerk, so das zuständige saarländische Verkehrsministerium, „wird den saarländischen Kommunen konkrete Hilfestellungen bei lokalen Fragen im Bereich der deutschen Mobilitätswende anbieten können“.