Stadtrat Bexbach 2023 Bexbach investiert in Zukunft

Im Jahr 2008 hat in Bexbach ein Entwicklungsprozess begonnen, der bis heute andauert und Stadt wie Verwaltung weitere Jahre begleiten und fordern wird. In der Stadtratssitzung am Donnerstag ist Dorothée Pirrung zu Gast. Als Zentrumsmanagerin der Stadt Bexbach wirkt sie an der Koordination der Vielzahl an Maßnahmen mit, mit denen man in Bexbach den Weg in eine Zukunft als „Aktive Stadt“ beschreitet.