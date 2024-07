Saarpfalz-Kreis auf zwei Rädern Kreismitarbeiter erradeln viele Kilometer

In diesem Jahr sind im Team „Land-Radsamt“ knapp 30 Radfahrerinnen und Radfahrer aktiv, die im dreiwöchigen Stadtradel-Zeitraum über 5500 Kilometer sammelten. Landrat Theophil Gallo freut sich über das Engagement in der Belegschaft: „Das Fahrrad ist nicht nur ein umweltfreundliches, sondern auch ein gesundheitsförderndes Fortbewegungsmittel. Wer mit dem Rad in Alltag und Freizeit unterwegs ist, hält sich fit und beugt einer Vielzahl von Erkrankungen vor. Daher bietet das Rad für alle Seiten Vorteile. Es schont die Umwelt, fördert die Gesundheit und liefert auf dem Weg zur Arbeit einen morgendlichen Energieschub. Daher unterstützen wir seitens der Kreisverwaltung unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Nutzung des Fahrrades. Seit einigen Jahren haben wir in der Tiefgarage der Kreisverwaltung ein gut genutztes Fahrradparkhaus und aktuell sind wir an der Einführung des ‚Dienstrad-Leasings‘.“