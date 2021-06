Übernahme der Betriebskosten : Stadt Blieskastel unterstützt jetzt auch die Jugendarbeit finanziell

Blieskastel Analog zu dem Verzicht auf Hallengebühren für die Vereine während der Corona-Pandemie hat die Stadt auch den städtischen Jugendclubs und Jugendzentren die Miet- bzw. Nebenkosten bis Ende Juni 2021 erlassen.

Nun beschäftigt sich der Ausschuss für Bürgerdienste mit dem Sonderfall des P-Werks in Blieskastel: Die Verwaltung schlägt in ihrer Vorlage die Erstattung von 40 Prozent der vom Jugendzentrumsverein zu erstattenden Betriebskosten vor.

Der zwischen der Stadt und dem P-Werk bestehende Nutzungsvertrag sieht die Übernahme „... der Kosten für Strom, Wasser (Ver- und Entsorgung), Müllabfuhr und Brennstoffe unmittelbar...“ durch den Verein Jugendzentrum in Selbstverwaltung Blieskastel e.V. vor. „Im Hinblick auf den vor allem unter energetischen Gesichtspunkten maroden Zustand des Gebäudes ist es nach meiner Ansicht nicht zu vertreten, von dem Jugendzentrums-Verein die volle Übernahme dieser Kosten zu verlangen, denn schließlich sind diese weit über den sonstigen im Durchschnitt liegenden Betriebskosten zu einem Teil auf die in der Vergangenheit durch den Eigentümer Stadt unterbliebenen Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen“, so der für Soziales zuständige Beigeordnete Guido Freidinger.