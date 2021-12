Dreiste Tat an Heiligabend : „Mit nichts zu entschuldigen“: Tobias Hans reagiert bestürzt nach Attacke auf St. Ingberter Feuerwehrmann

Foto: dpa/Jens Büttner

Update St. Ingbert Ausgerechnet an Heiligabend wurde in St. Ingbert ein Feuerwehrmann auf dem Weg zu einem Einsatz angegriffen. Der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer verurteilt die Gewaltaktion deutlich. Auch Ministerpräsident Tobias Hans hat sich nach der SZ-Berichterstattung per Twitter zu Wort gemeldet.

An Heiligabend gegen 22 Uhr war ein Feuerwehrmann in St. Ingbert in seinem Privat-Pkw von einer Familienfeier auf dem Weg zum Gerätehaus, um zu einer Brandmeldung zu fahren.

Dort überquerte aber gerade ein Mann mittleren Alters mit zwei Hunden langsam die Straße. Der Fahrer ließ das Fenster herunter und machte den Passanten freundlich darauf aufmerksam, dass die beiden auf dem Weg zum Feuerwehreinsatz und somit in Eile seien. Daraufhin schlug ihm der Passant auf der Anfahrt zum Gerätehaus laut Stadtverwaltung unvermittelt und ohne Vorwarnung ins Gesicht. Zudem beleidigte der Mann die beiden Insassen des Autos offenbar und drohte weitere Gewalt an. Die Feuerwehr St. Ingbert nannte die Tat auf ihrer Facebook-Seite einen „traurigen Vorfall“:

Den Einsatz bei einem Dienstleistungsunternehmen arbeiteten die freiwilligen Helfer schnell ab. Der Brandalarm wurde durch Feuchtigkeit in einem Druckknopfmelder ausgelöst. Der Geschädigte informierte dort das anwesende Polizeikommando über den Vorfall. Eine Strafanzeige wurde im Anschluss gefertigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wehrführer Jochen Schneider äußerte sich nach dem Vorfall empört: „Gewalt und Angriffe auf Einsatzkräfte von Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen sind nicht hinnehmbar und nicht zu tolerieren. Der Dank gilt unseren Einsatzkräften, die rund um die Uhr -selbstverständlich auch am heiligen Abend- zuverlässig und unentgeltlich zur Gewährleistung der Sicherheit der St. Ingberter Bevölkerung bereitstehen. Anstelle von Gewalt ist hier Respekt und Wertschätzung angebracht“.

Oberbürgermeister Ulli Meyer verurteilt den Vorfall deutlich: „Gewalt allgemein und gegen unsere Einsatzkräfte haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Die Feuerwehrfrauen und Männer haben am Heiligabend ihre Familien verlassen, um zur Hilfe zu eilen. Durch die Gewalt wurden sie zu Opfern.“ Ulli Meyer hatte umgehend nach Bekanntwerden des Vorfalls Kontakt zu dem geschädigten Feuerwehrmann aufgenommen und sich über seinen gesundheitlichen Zustand informiert. Ulli Meyer weiter: „Ich habe dem Feuerwehrmann die vollumfängliche Unterstützung der Stadt sowie die finanzielle Unterstützung bei einem Zivilverfahren zugesagt.“

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zeigt sich schockiert. Auf Twitter teilt er den SZ-Artikel über die Attacke mit den Worten: „Angriffe jeglicher Art und Weise auf unsere Einsatzkräfte sind mit nichts zu entschuldigen.“ Solche Nachrichten seien immer schockierend – „insbesondere aber an Weihnachten“.

Solche Nachrichten schockieren immer, insbesondere aber an Weihnachten. Angriffe jeglicher Art und Weise auf unsere Einsatzkräfte sind mit nichts zu entschuldigen. Auf dem Weg zum Einsatz wurden aus Helfern Opfer. Ich bin in Gedanken bei den betroffenen und deren Familien. https://t.co/L4OAiVBIfv — Tobias Hans (@tobiashans) December 27, 2021

Die Person, die den Feuerwehrmann geschlagen hat, wird nun zu einem persönlichen und klärenden Gespräch in die Stadtverwaltung eingeladen. Der St. Ingberter Oberbürgermeister wird zudem der Justizbehörde ein Schreiben senden und bitten, dass eine vollumfängliche Strafverfolgung erfolgt. Abschließend dankt Ulli Meyer den Einsatzkräften: „Ich danke allen Männern und Frauen, die an 365 Tagen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in St. Ingbert sorgen. Die Bevölkerung und ich sind stolz auf diese Leistung. Wir stehen gemeinsam hinter unseren Einsatzkräften.“