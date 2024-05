Place2B beendet Gastro-Experiment Restaurant „El Tigre“ in St. Ingbert schließt – „Stiefel“-Macher haben ehrgeizige neue Pläne

„El Tigre“ wird in Kürze Vergangenheit sein für St. Ingbert. Das mexikanische Restaurant in der Fußgängerzone kochte weitgehend am Geschmack der St. Ingberter vorbei. Die „Place2b-Gmbh“, die das Gasthaus betreibt, wird es in wenigen Tagen schließen. Interessant die neuen Pläne, die dort umgesetzt werden sollen. Ebenso interessant, was die kulinarische Neuorientierung der „Alten Brauerei“ (wir berichteten), mit dem Geburtshaus von Albert Weisgerber zu tun hat. Das erzählt uns „Place2b“-Geschäftsführer Cornel Hahnenberg.