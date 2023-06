Fußball-Landesliga „Es kommt auf den größeren Willen an“

Einöd · Die Spvgg. Einöd-Ingweiler kämpft an diesem Freitag im Relegations-Spiel der Landesliga-Vizemeister gegen St. Wendel um den Aufstieg in die Verbandsliga. Am Sonntag hatte die Spvgg. den Meistertitel nur knapp verpasst, nun hofft sie auf ein gutes Omen.

01.06.2023, 17:20 Uhr

Mit Kapitän Daniel Weiß will die Spvgg. Einöd-Ingweiler den Sprung in die Verbandsliga Nord-Ost schaffen. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Von David Benedyczuk

Es waren dramatische Entwicklungen, die sich am vergangenen Sonntag am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga Ost einstellten. Und mittendrin war die Spvgg. Einöd-Ingweiler, die sich am Ende sogar noch Hoffnungen auf die Meisterschaft machen durfte.