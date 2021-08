Amateurfußball : Folgt auf den Sturm erneut Sonnenschein?

Ormesheim Fußball-Landesliga: Der TuS Ormesheim empfängt am Sonntag den SV Furpach zum Spitzenspiel.

(sho) Erst zwei Spieltage sind in der Fußball-Landesliga Ost absolviert. Aber schon zu diesem frühen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass der TuS Ormesheim und der SV Furpach ganz heiße Kandidaten auf die vorderen Plätze sind. Beide Teams gewannen ihre zwei Auftaktpartien und treffen am Sonntag um 15 Uhr in Ormesheim im direkten Duell aufeinander.

Die Furpacher, denen in den vergangenen beiden Spielzeiten Corona einen Strich durch die Aufstiegsrechnung gemacht hatte, haben bereits eine zweistellige Zahl an Toren erzielt (10:1), während Ormesheim am letzten Spieltag seine Comeback-Qualitäten unter Beweis stellte. Der TuS lag bei der SG Oberbexbach-Frankenholz bereits mit 0:3 zurück, bog die Partie mit einem furiosen Schlussspurt aber in einen 5:3-Sieg um. Noch in der Nachspielzeit hatte Ormesheim mit 2:3 zurückgelegen. Der große Held beim TuS war der vierfache Torschütze Tumaj Talimy. Benjamin Ilgenstein steuerte den fünften Treffer bei. Zum Auftakt hatte Ormesheim zu Hause mit 3:0 gegen den SV Reiskirchen gewonnen.