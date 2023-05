Wasserleitung angebohrt Sperrung der L118 zwischen Reiskirchen und Jägersburg

Wo gearbeitet wird, geht auch öfter mal etwas kaputt. So ist das im Privaten, aber eben auch immer wieder bei Bauprofis. Kaputt ging am Dienstag auch eine Wasserleitung der Stadtwerke Homburg. Bei Arbeiten zur Neuverlegung von Glasfaserkabeln bohrten die Bauarbeiter versehentlich die Wasserleitung an. Diese führt zum Wasser-Hochbehälter Altbreitenfeld.