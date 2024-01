Sozialdemokraten am Höcherberg SPD fordert weiterhin eine neue Halle

„Die Medien, und vor allem die sozialen Netzwerke, vermitteln oft den Eindruck, dass wir in einer ausweglosen Situation, in einer ausweglosen Krise leben.“ Nicole Herrmann, zusammen mit Bernd Benner Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Bexbach, mochte diesen Eindruck so aber nicht stehen lassen. Anlässlich des Neujahrsempfangs ihrer Partei am Samstag in der Niederbexbacher Bliestalhalle mahnte sie vielmehr an, sich dem entgegenzustellen – gerade weil Parteien, die Wut und Hass schürten, derzeit verstärkten Zulauf erhielten. „Um so wichtiger ist es, dass alle demokratischen Parteien in dieser Situation zusammenhalten. Wir müssen auch wieder das Positive sehen.“