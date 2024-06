Direktwahl Landrat im Saarpfalz-Kreis Die Landratswahl im Saarpfalz-Kreis geht in die Verlängerung

Frank John, der als aussichtsreicher Bewerber ins Rennen gegangen war, hatte im Vorfeld damit gerechnet: „Klar, die Möglichkeit einer Stichwahl habe ich einkalkuliert, das war bei vier Bewerbern abzusehen.“ Auch mit einem Ergebnis mit „etwas über 40 Prozent“ hatte er gerechnet. Für Klaus Ludwig Fess, der auch davon ausgegangen war, dass er in die Stichwahl kommen würde, war das Ergebnis von über 30 Prozent „nicht befriedigend“. Umso mehr will Fess nun zulegen, wenn er in 14 Tagen in die Stichwahl kommt: „Eine Urwahl ist ja schon deshalb spannend, weil es da nicht nur um Themen, sondern auch um die Person geht. Ich werde mich nochmal ins Zeug legen, vielleicht kann ich auch diejenigen motivieren, die nicht gewählt haben.“ Christian Wirth von der AfD war mit dem Ergebnis von rund 16 Prozent als drittstärkste Kraft sehr zufrieden, Barbara Spaniol von den Linken mit ihren neun Prozent ebenfalls: „Es war ja klar, dass ich nicht Landrätin würde, aber es war für mich wichtig, dass wir als Partei Präsenz zeigen.“