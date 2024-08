Ski-und Wanderhütte Kirrberg wieder offen Marion Schuh wirbelt jetzt in der Küche

Für viele Hüttenfreunde in der Saarpfalz war es eine willkommene Nachricht: Die Ski- und Wanderhütte „auf der Höh“ in Kirrberg öffnet wieder. „Wir konnten es nicht zulassen, dass eine Hütte in dieser wunderbaren Lage und noch dazu im Sommer nicht bewirtschaftet wird“, betonte Stefan Schuh, der stellvertretende Vorsitzende des Ski- und Wandervereins, „deshalb haben wir uns selbst in die Hüttenbewirtung eingebracht.“