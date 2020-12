Glosse : Silvester wird überbewertet

Wir Menschen neigen ja gerne dazu, gewisse Tage mit einer Bedeutung aufzuladen, die sie gar nicht haben. Zum Beispiel Silvester. Klar, bis dahin vergehen noch drei Wochen, aber alle starren schon ganz gebannt auf diesen völlig uninteressanten Tag. In Frankreich hat man diesbezüglich schon Klartext geredet: ab 20 Uhr ist Schicht im Schacht, man kann sich höchstens alleine oder im engsten Familienkreis ein paar Krustentiere reinstopfen, womöglich begleitet von einem Getränk, dass mehr reinhaut als Champagner.

Damit man, ähnlich wie die legendäre Miss Sophie, um Mitternacht die Vision hat, man würde jetzt mit vielen alten Freunden anstoßen, am besten in einem vollen Pariser Nobelrestaurant. Alles Quatsch.

Der wichtigste Tag ist nämlich der 21. Dezember, wenn die Nordhalbkugel von der Sonne maximal weggeneigt ist. Nördlich des nördlichen Polarkreises herrscht Polarnacht, am südlichen Wendekreis steht die Sonne im Zenit, südlich des südlichen Polarkreises geht die Sonne nicht unter, es ist Polartag. Man ist zwar nicht dabei, aber das macht nichts, denn die Lufthansa fliegt eh nicht. Das längste Fondue des Jahres wäre also nicht an Silvester, sondern zehn Tage vorher. Das macht die lästige Silvester-Diskussion viel erträglicher.