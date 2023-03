Nachwuchs-Geldanleger Sieger des Planspiels Börse stehen fest

Die Siegerinnen und Sieger von Deutschlands größtem Börsenlernspiel stehen fest. Am 31. Januar endete der diesjährige Planspiel-Börse-Wettbewerb für rund 96 000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene. Auch in der 40. Jubiläumsspielrunde konnten sich alle Teilnehmenden über 17 Wochen in klassischen und nachhaltigen Anlagestrategien üben und dabei grundlegendes Börsenwissen gewinnen. Im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Saarpfalz beteiligten sich 376 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Lehrkräfte sowie Mitarbeitende der KSK Saarpfalz in 156 Teams, heißt es in der Pressemitteilung des Geldinstituts.