Saarpfalz-Park Bexbach Die Oberfläche macht den Unterschied

An den Felsen, auf denen der Leuchtturm auf dem Wandbild allen Naturkräften trotzt, schießt weiße Gischt empor. Und auch an die Fensterscheiben des Büros von David Thömmes, wo das Bild seinen Platz hat, peitscht der Wind die Regentropfen. Auf Thömmes PC-Bildschirm – in dem blauen Turmbau im Gewerbepark Saarpfalz-Park – herrscht im Gegensatz zum tosenden Naturchaos übersichtliche Ordnung.