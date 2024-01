Serie Genügt die Biosphäre Bliesgau ihren Ansprüchen? Die Idee des Bioenergie-Dorfes lebt weiter

Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel an diesem Donnerstagmorgen in Breitfurt. Die Hauptstraße matschig, die Seitenstraßen haben eine feste Schneedecke. Aus den Schornsteinen der Häuser steigt Rauch auf. Heizungen mit Öl betrieben oder Flüssiggas machen die Wohnungen warm. Auch Kaminöfen oder Pelletskessel. Es könnte in der Summe anders aussehen. „Bioenergie-Dorf“, so hieß das Projekt, mit dem der Blieskasteler Stadtteil vor einigen Jahren zu einem Modellvorhaben in der Modellregion Biosphäre Bliesgau hätte werden sollen und können. Doch es wurde nichts mit dem großen Wurf, den überwiegenden Teil der Heizungen im Ort von fossilen Energieträgern wegzubekommen, hin zu einer zentralen Versorgung über ein Nahwärmenetz, von regenerativer Energie gespeist.