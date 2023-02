Landrat Gallo ehrt Günther Kunze : Seit 70 Jahren im MGV Frohsinn aktiv

St Ingbert 70 Jahre Singertätigkeit in einem Chor – das zu erreichen, gelingt nicht allzu vielen Menschen. Daher hat es sich Landrat Theophil Gallo zu seiner Aufgabe gemacht, Sängerinnen und Sänger bei Erreichen dieses Jubiläums im Namen des Saarpfalz-Kreises zu ehren.

Kunze wurde als vierzehnjähriger Bub am 25. Dezember 1952 beim Männergesangverein (MGV) Frohsinn St. Ingbert aufgenommen. Seither hat ihn die Leidenschaft für den Chorgesang, aber auch für das damit verbundene intensive Vereinsleben nicht mehr losgelassen. Seine Freude am Singen und sein langjähriges Engagement für den Verein, beispielsweise im Vorstand, haben das Leben des ehemaligen Justizvollzugsbeamten geprägt.

„Ich habe mit dem MGV Frohsinn wunderschöne Jahre verbracht und sehr viel erlebt. Wenn ich da nur an unsere Vereinsfahrten nach Rom oder Prag denke“, blickte der 84-Jährige gerne zurück und ergänzte augenzwinkernd: „Unsere früheren Sonntagsproben waren fast schon legendär.“ Und meinte damit wohl auch, dass so manche Ehefrau an jenen Probesonntagen vergeblich mit dem Mittagessen auf den Hausherrn wartete. Dem MGV Frohsinn will er so lange wie möglich treu bleiben.