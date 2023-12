Vorlesewettbewerb in der Schule in Limbach Sechstklässler aus Limbach kürten Vorlesesieger

Limbach · Das Lesen hat an der Gemeinschaftsschule Kirkel eine besondere Bedeutung. So ist die Teilnahme am Vorlesewettbewerb, der vom Börsenverein des deutschen Buchhandels durchgeführt wird, schon seit mehr als 20 Jahren Tradition an der Einrichtung mit Sitz in Limbach.

17.12.2023 , 14:41 Uhr

Die teilnehmenden Sechstklässlerinnen und Sechstklässler stellten sich gemeinsam mit ihren Lehrern und den Jurymitgliedern dem Fotografen. Foto: Michael Bollenbach/Schule