Schulstart Buchpakete für die Schüler im Kreis

Auch in diesem Jahr sind sie während der Sommerferien an den weiterführenden Schulen des Saarpfalz-Kreises in besonderem Maße gefordert: die Schulbuchkoordinatorinnen des Saarpfalz-Kreises samt Auszubildenden sowie externen Helferinnen und Helfern. Alle zusammen sorgen dafür, dass alle an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zum neuen Schuljahr mit ihren individuellen Bücherpaketen ausgestattet werden können.