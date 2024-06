Wasserstoffwoche in Homburg Schüler aus dem ganzen Saarland durften bei Bosch einen Blick in die Zukunft werfen

Über 1000 junge Leute aus dem ganzen Saarland haben am Freitag die Wasserstoffanlage bei Bosch in Homburg besucht, sich Vorträge über die Zukunft der Technik angehört und einen ersten Eindruck bekommen, was man mit Wasserstoff alles machen kann. Oder, wie es Jan von der Gesamtschule Nohfelden formuliert: „Dieser Besuch bei Bosch war ein Blick in die Zukunft, das ist wirklich beeindruckend.“