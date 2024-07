Regen sorgt für teils schlechte Ernte „So lange so etwas aber nicht jedes Jahr passiert, stecken unsere Bäume das weg“

Es ist 7.30 Uhr am Morgen. Schon jetzt scheint die Sonne mit aller Kraft auf die Obstbäume am Feldweg im Mandelbachtal. Rot glänzend hängen dort die ersten Äpfel. Wenige Bäume weiter erkennt man von weitem schon die ersten – noch recht grünen – Birnen, die in den kommenden Wochen ein knackiges Gelb-Grün annehmen werden. Der Sommer mit entsprechenden Temperaturen und viel Sonnenschein scheint nun endlich auch im Saarland angekommen zu sein. Für manche Frucht kommt es dennoch zu spät.