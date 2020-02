Brandstiftung in Einöd : Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Einöd - Polizei findet zwei Tatverdächtige

Homburg-Einöd Am Freitagnachmittag brannte in Homburg-Einöd eine Scheune. Mit Hilfe von Zeugen machte die Polizei zwei Männer ausfindig, die unter Verdacht stehen, den Brand gelegt zu haben.

Nach dem Brand einer Scheune im Homburger Stadtteil Einöd hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Gegen sie wird wegen Brandstiftung ermittelt, wie die Polizeiinspektion Homburg am Samstag mitteilte. Am Freitag, 28.2., gegen 17.05 Uhr waren die Feuerwehren der Löschbezirke Homburg, Einöd und Wörschweiler zu einer brennenden Scheune auf freiem Feld parallel zur Ernstweilerstraße in Homburg-Einöd ausgerückt. Zeugen gaben an, dass sich kurz vor dem Brandausbruch zwei Männer und eine Frau an und in der Scheune aufgehalten hätten.