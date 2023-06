Matinee an der Grenze Als wären die Originalkünstler hier

Blickt man auf die Matinee am Sonntag in der Taverne des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim zurück, so hatte man fast den Eindruck, als seien drei populäre Künstler gleichzeitig anwesend: Klaus Hofmann, Hannes Wader und Reinhard Mey. Fast. Denn Hofmann und Wader waren in den 15 Jahren, in denen der Verein „Begegnungen auf der Grenze“ seine Veranstaltungen zusammen mit der Stiftung Europäischer Kulturpark und der Gemeinde Gersheim durchführt, schon mehrfach hier zu Gast. Mey noch nicht. Das störte aber nicht, dafür trat zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder das Ensemble Scheldeborn bei der beliebten Reihe auf. Das Trio hat sich nämlich genau diesen drei Künstlern verschrieben und erweckte immer wieder den Eindruck, als seien die Herren in der überaus gut besuchten Taverne, die Leute standen bis zur Tür, anwesend.