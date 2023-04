Fußball SC Blieskastel-Lautzkirchen beendet Negativ-Serie

Nachdem Theleys Marc Meyer SC-Spieler Luca Witti im Strafraum gefoult hatte, gab es Elfmeter für Blieskastel-Lautzkirchen. Luca Rau verwandelte den Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer (52.). Auch das 2:2 gelang Rau – diesmal im Anschluss an einen Pass von Sven Sökler in die Schnittstelle der Abwehrkette (72.). Und auch beim 3:2 war der zur Pause eingewechselte Rau beteiligt: Nach einem Foul von Christopher Gilla an ihm gab es erneut Strafstoß für die Gastgeber. „Dass dann Peter Pusse in seinem Abschiedsspiel das entscheidende Tor macht, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt“, sagt Ruschmann.