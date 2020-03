Kostenpflichtiger Inhalt: 800 Mitarbeiter betroffen : SAP schließt wegen Coronavirus vorsorglich kompletten Standort in St. Ingbert

Die SAP-Filiale in St. Ingbert bleibt vorsorglich komplett geschlossen. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Die Zahl der Corona-Infektionen im Saarland steigt. Drei Mitarbeiter des Software-Unternehmens SAP in St. Ingbert wurden positiv getestet und sind in häuslicher Quarantäne. 800 Mitarbeiter dürfen die Bürogebäude vorerst nicht mehr betreten.

Als erstes Unternehmen im Saarland wird SAP in St. Ingbert wegen der Corona-Krise ab Montag komplett schließen. Das bestätigte ein Sprecher des Software-Unternehmens der „Saarbrücker Zeitung“. Betroffen davon sind rund 800 Beschäftigte in zehn Gebäuden. Die Mitarbeiter am Standort seien bis auf weiteres angehalten, von zu Hause zu arbeiten, sagte der SAP-Sprecher.

Mittlerweile sind den Angaben zufolge drei SAP-Mitarbeiter des Standorts St. Ingbert positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Alle Kollegen werden entsprechend medizinisch versorgt und befinden sich zu Hause in Quarantäne. Vorsorglich haben wir beschlossen, alle Bürogebäude vor Ort zu schließen und umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen“, sagte der Sprecher. Das Unternehmen stimme alle Maßnahmen eng mit den lokalen Gesundheitsbehörden ab. Diese prüften derzeit, mit wem die Kollegen weiteren Kontakt hatten. Hierbei unterstütze SAP tatkräftig.

Zunächst war vor wenigen Tagen ein SAP-Mitarbeiter, der in Lothringen wohnt, positiv auf das Virus getestet worden. Dies wurde am Freitag bekannt. Das Bürogebäude, in dem der Mann arbeitete, wurde daraufhin für eine Desinfektion gesperrt. Französische Behörden sowie mehrere saarländische Gesundheitsämter waren in der Folge damit beschäftigt, weitere Personen zu ermitteln, mit denen erkrankten Mann in Kontakt stand. Nach SZ-Informationen wurden daraufhin 16 SAP-Mitarbeiter auf das Virus getestet.