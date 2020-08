Gehnbachfreunde St. Ingbert : Viel Beifall für eine ungewöhnliche Idee

Wie im Urlaub fühlten sich die meisten Gäste des Biergartens am Gutshof Junkerwald, den die Gehnbachfreunde (im Hintergrund deren Bierwagen) für die nächsten Wochen am Niederwürzbacher Weiher betreiben. Foto: Cornelia Jung

Niederwürzbach/St. Ingbert Die Gehnbachfreunde aus St. Ingbert betreiben für drei Monate den Biergarten am Gutshof Junkerwald. Die ersten Wochenenden der Bewirtschaftung liegen hinter dem Verein. Dieser und auch die Gäste ziehen eine erste Bilanz.

Von Cornelia Jung

Längere Zeit war der Biergarten des Gutshof Junkerwald verwaist, bis die Gehnbachfreunde aus St. Ingbert dessen Potenzial nicht mehr brachliegen lassen wollten und aktiv wurden (wir berichteten). Sie nahmen die Reaktivierung des Biergartens in Absprache mit dem Besitzer selbst in die Hand und bekamen vom Ordnungsamt Blieskastel eine Konzession für drei Monate. Drei Wochenenden der Bewirtschaftung liegen nun bereits hinter dem Vereinsteam, das mit der Resonanz der Besucher sehr zufrieden ist. Als wir das Gelände hinter dem Gutshof besuchen, sind mehrere Tische, verteilt über die diversen Ebenen mit ihrem schattigen Strauchwerk, den exotischen Bäumen und dem Zierteich, besetzt. Die Stimmung ist hervorragend, und die Besucher lassen es sich bei kühlen Getränken, Kuchen oder Spießbraten gut gehen. Die Einkehr wird von Wanderern, Radfahrern, Gassigehern und anderen Ausflüglern genutzt. An einem Tisch sitzt der Besitzer dieses idyllischen Fleckchens beim Schach. Ein Ort wie gemacht, um mal die Seele baumeln zu lassen, was in den ersten sechs Tagen des Biergarten-Betriebs auch rege genutzt wurde.

„Es läuft super gut. Die Leute sind begeistert“, erzählt Jörg Weirich von den Gehnbachfreunden und scheint mit der Sonne um die Wette zu strahlen, „für Anfang September hat sich sogar schon eine größere Wandergruppe angesagt und in dieser Woche richten wir nach einer Anfrage eines St. Ingberters hier einen Geburtstag aus. Einige sind durch den Zeitungsartikel darauf aufmerksam geworden, dass wir den Biergarten eröffnet haben. Aber auch die Mundpropaganda hat gut funktioniert. Die Leute waren so zufrieden, dass sie direkt gesagt haben, dass sie es an Bekannte oder die Familie weitergeben.“

Vier „Mädels“ vom Kneipp-Verein St. Ingbert, die jeden Samstag mit ihren Fahrrädern unterwegs sind und auch jetzt schon 30 Kilometer zurückgelegt hatten, legten am Biergarten bewusst einen Boxen-Stopp ein. Sie erinnerten sich noch lebhaft an früher, als der Gutshof, der jedem ein Begriff war, für gehobene Gastronomie stand. „Wenn es Postkarten vom Niederwürzbacher Weiher gab, war auch immer der Junkerwald drauf. Schade, dass er so lange nicht bewirtschaftet war“, sagt eine der Seniorinnen, die sich gern an eine Hochzeitsfeier im Junkerwald erinnert. Die Ausflüglerinnen genießen ihr Bierchen und freuen sich, dass sie mit dem Biergarten nun nochmal ein neues Ausflugsziel haben, denn für sie gehört zu jeder Fahrradtour selbstverständlich eine Einkehr dazu. Außerdem wollen sie die Gehnbachfreunde unterstützen, die ihren Namen von jenem Teil St. Ingberts haben, wo die ein oder andere von ihnen auch oft „mit den Stecken unterwegs ist“.