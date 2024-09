Rohrbach Im Oktober wird Rohrbach bayerisch

„Ich will das Fest in Rohrbach etablieren“, sagt Martin Biedermann im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Im vergangenen Jahr veranstaltete er es erstmals, und damals war es das einzige Oktoberfest dieser Größe in St. Ingbert. Gelernt haben er und sein Team aus diesen Erfahrungen. Insbesondere der Platz vor der Rohrbachhalle, wo im vergangenen Jahr das Festzelt stand, trieb ihm Sorgenfalten ins Gesicht. „Wir hatten Glück mit dem Wetter. 2023 war Traumwetter zum Fest. Weil ich aber hier auch meine Gaststätte habe und den Ort sehr genau kenne, weiß ich auch, dass bei starkem Regen in der Senke vor der Rohrbachhalle ein kleiner See ist. Für das Oktoberfest wäre das eine Katastrophe“, so Biedermann.