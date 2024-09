„Ich will das Fest etablieren“ Vier Wände statt Festzelt – Die Pläne für das zweite Oktoberfest in Rohrbach

Die zweite Auflage des Rohrbacher Oktoberfestes wird gerade fieberhaft vorbereitet. Festwirt Martin Biedermann hat sein Konzept für das bayerische Traditionsfest stehen, und der Vorverkauf hat bereits begonnen. Bewährte Elemente hat Biedermann beibehalten, Neues ist allerdings in der Planung. Ganz neu ist in diesem Oktober, dass das Fest nicht mehr als Zeltfest stattfindet. Biedermann nutzt die Rohrbachhalle, dort hat er an jedem Abend mehr als siebenhundert Plätze.