Kunst am Beckerturm Die Turmetagen stecken voller Sinneseindrücke

Die neuen Werke sind auch am kommenden Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Die Künstler sind am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, während der ganzen Ausstellung anwesend und freuen sich auf regen Austausch mit den Besuchern. Am Samstag spielen Louis und Martin Schiel Jazz im Sudkessel-Raum mit Gitarre und Bass. Am Sonntag lässt Thomas Teichfischer den Beckerturm mit seinem Saxophon erklingen. Zur Finissage gibt es am Sonntag um 15 Uhr ein Künstlergespräch in der 4. Etage. Die Turmkünstler erzählen von ihren Arbeiten und beantworten auch Fragen der Besucher. Vorab noch einmal das künstlerische Auf und Ab, das Kunstfreunde im Beckerturm erwartet. In der 6. Etage stellen Richard Schorn und Karlheinz Schindler Fotografien aus. Sie haben sich dieses Mal interessante Motive aus der Architektur gesucht und ausschließlich in schwarz/weiß fotografiert. In der 5. Etage haben die Ausstellenden sich mit dem Thema „Wasser“ auseinandergesetzt. Die Lyrikerin Uta Abel widmet sich mit ihren Texten dem Thema Wind und Wasser, im Besonderen dem Meer. Schreinermeisterin Kristin Klemm präsentiert neben fachkundig restaurierten Möbeln auch Lasercut und Lasergravurarbeiten sowie Marketeriearbeiten zum Thema Wasser. Hier können die Besucher auch selbst aktiv werden. Die Malerinnen Petra Beck und Ingrid Ullrich-Schäfer zeigen nicht nur Bilder zum Thema Wasser, sie präsentieren auch ein paar außergewöhnliche Installationen.