Müll im Wald bei St. Ingbert Bürger sammeln Müll aus dem Wald

St Ingbert · St. Ingbert soll nach dem Willen der Stadtverwaltung in puncto Sauberkeit im Wald zu den Vorreitern gehören. Am Eingang zum Betzental wurde jetzt eine zweite Müllsammelstation eingerichtet. Waldbesucher können sich einen Eimer und eine Holzzange greifen und beim Spaziergang Müll aufsammeln, den sie in der bereitgestellten Mülltonne entsorgen können.

16.11.2023 , 13:37 Uhr

Albrecht Hauck, Beigeordneter der Stadt, Tanja Spiegel, BiosphärenArt, Ingrid Schmiedel, SaarForst Landesbetrieb, Iris Stodden, Abteilung Tourismus, Revierförster Michael Weber, Ortsvorsteherin Irene Kaiser und Claus Günther, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Stadt St. Ingbert (von links), freuen sich über die 2. Müllsammelstation im Betzental. Foto: Giusi Faragone