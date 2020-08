Kneippbund Saar : Zwei Yoga-Kurse beim Kneippbund Saar

Der Kneippbund Saar bietet ab Montag, 7. September, in seiner Geschäftsstelle in der Kohlenstraße 66 in St. Ingbert zwei Yoga-Kurse an. „Stuhl-Yoga“ findet von 9.30 bis 10.30 Uhr statt, „Yin-Yoga“ im Sitzen oder Liegen auf einer Matte von 10.45 bis 11.45 Uhr.

Die jeweils zehn Übungseinheiten unter Leitung von Heilpraktikerin Erika Ruffing kosten 50 Euro.