VHS Rohrbach/Hassel : Die VHS bietet wieder zwei Touren über die Höfe rund um Hassel an

Die VHS bietet wieder zwei Touren über die Höfe rund um Hassel an

Einblicke in die Landwirtschaft: Auf unserem Archivfoto erklärt Michael Bitsch vom Hof Hochscheid eine Pflanzmaschine. Foto: Christa Strobel

Hassel Die VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel bietet zwei HöfeTouren an. Die Tour mit viel heimatgeschichtlichen Informationen zum Triebscheider Hof mit modernster Pferdehaltung und anschließend zum Geistkircher Hof mit seiner kleinen Kapelle wird am Freitag, 28. Mai, um 14.30 Uhr wiederholt.

Bei der ersten Tour durften Corona-bedingt nur zehn Personen, und es bestand daher eine Warteliste hatte. Nun sind noch einige Plätze frei. Treffpunkt ist am Parkplatz Fröschenpfuhl am Ende der Neuhäuseler Straße in Hassel.