Kahlenbergfest : Auf dem Kahlenberg wurde auch bei Regen weitergetanzt

Rohrbach „Ewei abba dabber!“: Da stürzte der Regen dann doch noch auf den Kahlenberg. Doch die Besucher des nach ihm benannten Kahlenbergfestes ließen sich am Samstagabend durch den kurzzeitigen Platzregen die Laune nicht verderben.

Besonderen Respekt hatten sich die Line Dancer verdient. Denn erstaunlich viele tanzten im Regen einfach weiter - natürlich mit Regenschirm geschützt. „Wir wollten mal etwas Neues probieren“, erklärte Jörg Schuh. Er ist der Vorsitzende des Vereins Rohrbacher Kahlenbergfreunde, der das Fest organisiert hatte. Dieses Jahr stand das Thema Country und Western im Vordergrund. „Die Weite, die man vom Kahlenberg aus erblicken kann, passt doch gut zu Western“, so der Vorsitzende. Im Vorfeld hatten fleißige Helfer extra den Blick, der bei schönem Wetter bis zum Schaumberg reicht, verbessert, indem sie störenden Wildwuchs zurückschnitten. Und so sorgten am Eröffnungsnachmittag Lotti & Jake aus Zweibrücken mit Oldies und bekannten Melodien aus den Genres Country und Western für gute Stimmung. Zahlreiche Mitglieder verschiedener Line-Dance-Vereine versammelten sich dazu vor der Bühne, um in Reihen oder Linien vor- und nebeneinander zu tanzen. Am Abend heizten Dusemond De Soto und Band mit Rock ordentlich ein. Mit den Klassikern „Radar Love“ und „Whiskey In The Jar“ legte die Band gleich gut los. Da war so viel Power drin, dass sogar kurzzeitig die Lautsprecher ausfielen.