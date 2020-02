Feuerwehr St. Ingbert : Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Am Schwimmbad „blau“ mussten St. Ingberter Feuerwehrleute Kraftstoff binden, der aus einem geparkten Auto austrat. Foto: Florian Jung

St. Ingbert/Oberwürzbach Am Donnerstagabend (20. Februar) rückte um 17.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte zu einem Einsatz gegen auslaufenden Kraftstoff aus einem PKW an das Schwimmbad „das blau“ in St. Ingbert-Mitte aus.



Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Benzingeruch und ausgetretenen Kraftstoff fest. Ein Sicherheitsbereich wurde eingerichtet. Die Feuerwehrleute machten das Leck an der Unterseite des VW ausfindig und dämmten den Austritt ein. Den ausgetretenen Kraftstoff banden die Feuerwehrfrauen und Männer mit Bindemittel. Ein Abschleppunternehmen schleppte das Fahrzeug ab.