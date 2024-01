Vor Ende der Eisregen-Bereitschaft Falscher Einsatzort gemeldet: Feuerwehr muss den Unfall-Pkw erst suchen

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert hat am Mittwoch, 17.01.2024, während der Eisregenlage ab f Uhr eine Einsatzbereitschaft im Stadtgebiet. 50 Einsatzkräfte besetzten dabei die fünf Gerätehäuser, um im Notfall schnell helfen zu können (wir berichteten). Als sich am frühen Mittwochnachmittag die Wetterlage besserte, sollte auch die Bereitschaft enden. Doch kurz vor diesem Zeitpunkt musste die Feuerwehr noch zwei Einsätze parallel absolvieren, wie der Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. So hatte in einem Gewerbebetrieb in der Ensheimer Straße ein Gaswarnmelder ausgelöst. Die anrückenden Einsatzkräfte konnte aber schnell Entwarnung geben. Der Alarm war durch Wartungsarbeiten an der Heizanlage ausgelöst worden. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden.