Langfinger unterwegs : Zwei Einbrüche in Rohrbach

Rohrbach Zwischen Donnerstagabend (6. Februar) und Freitagmorgen, 5 Uhr, haben Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Tabakgeschäftes in der Obere Kaiserstraße in Rohrbach mit einem Pflasterstein eingeworfen und Tabakwaren gestohlen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine freie Tankstelle in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach eingebrochen. Dabei schlugen der oder die Täter ein Fenster an der Seite des Verkaufsraums ein. Möglicherweise durch Passanten gestört, ergriffen die Täter die Flucht.