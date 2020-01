St. Ingbert/Rohrbach Vororttermine mit Bahn-Verantwortlichen thematisierten den Zustand der Bahnhöfe in St. Ingbert und Rohrbach sowie Verzögerungen bei Fußgängerbrücke über die Bahn in der Au.

Der OB und Irene Kaiser, die Ortsvorsteherin von St. Ingbert-Mitte, sprachen bei dem Termin den wenig ansehnlichen Zustand an, den der St. Ingberter Bahnhof biete, Zurzeit gebe keine öffentlichen Toiletten für Bahnnutzer und im Bahnhofsgebäude sei auch keine Gastronomie vorhanden. Faktoren, die sich gegenseitig bedingten, denn eine funktionierende Gastronomie mit WC verhindere einen Vandalismus, wie er in vielen Bahnhofstoiletten ohne angebundenes Gaststättengewerbe anzutreffen ist. Wie die Stabsstelle Wirtschaft darlegte, scheitere eine Neuverpachtung der Bahnhofsgastronomie an den hohen Nebenkosten. Der Oberbürgermeister machte darüber hinaus deutlich, dass ein verwahrloster Bahnhof nicht nur dem Image einer Stadt schade, sondern auch das Bahnreisen insgesamt in ein negatives Licht stelle.

Mit Klaus Vornhusen, dem Konzern-Bevollmächtigten der DB Saarland/Rheinland-Pfalz, und Martin Landegl, dem Leiter des Bahnhofsmanagements Saarbrücken, wurde die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen, so die Stadt.