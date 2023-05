Wirtschaftsminister besuchte Sengscheider Hof Hilfe für Nachhaltigkeit im Gastgewerbe

Rund 8,4 Millionen Euro hat das Wirtschaftsministerium in den vergangenen zwei Jahren in die Förderung von 75 Betrieben des saarländischen Gastgewerbes investiert. Die jeweiligen Inhaber mussten ihrerseits genau so viel aufbringen. Wirtschaftsminister Jürgen Barke: „Mithilfe von Landes- und EU-Mitteln haben wir 50 Prozent der Investitionen gefördert. Betriebe wie der ,Sengscheider Hof‘ haben durch diese Finanzierung zu einem erfolgreichen Re-Start unserer Tourismusregion beigetragen.“ An einem Nachfolgeprogramm werde bereits gearbeitet, auch hier liege der Schwerpunkt bei der Förderung von Maßnahmen unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit.