Im Kreiskrankenhaus sollen in diesem Jahr 3,1 Millionen Euro für Umbauten eingesetzt werden - unter anderem in der akutgeriatrischen Station. Foto: Selina Summer

St. Ingbert Der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses St. Ingbert erläutert, wie 2,4 Millionen Fördermittel des Landes für eine bessere Patientenversorgung eingesetzt werden sollen.

Die Planungen für diese Maßnahmen laufen bereits. Demnach soll der Bauantrag in diesem Jahr bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden. Außerdem sollen die Stationsstützpunkte an einer zentralen Stelle zusammengelegt werden. So sollen offene, barrierefreie und kommunikative Anlaufstellen entstehen. „Angrenzend wird ein zentraler Aufenthaltsraum mit Teeküche für Patienten geschaffen, der, neben dem Besuchsempfang, im Rahmen des Therapiekonzepts auch für die gemeinsame Speiseneinnahme und verschiedene gemeinschaftliche Angebote, wie das Frühstückstraining, genutzt werden kann“, so Thorsten Eich.