Stadtmarketing : Schaulauf für Schönheiten mit Motor

St. Ingbert Zum 34. Mal fand das Oldtimertreffen in der St. Ingberter Innenstadt statt. Diesmal kamen 77 Teilnehmer mit ihren mindestens 30 Jahre alten „Gefährten“. Darunter Fahrer, die schon von Anfang an dabei sind.

Blatt kannte viele der Mobile und auch einige der Halter, doch im Vorfeld hatte er sich einige Fakten angelesen, die die PKW und Motorräder betrafen, die an ihm und Heike Scholl vom Stadtmarketing, das das 34. Internationale Oldtimertreffen organisierte, vorbeizogen. Selbst er musste staunen, welche besonderen Extras manche der fast schon historisch zu nennenden Modelle aufwiesen. Die Beobachter des Starts, Autoliebhaber und Fotografen konnten so von ihm noch einiges lernen. „Ich hätt‘ so gern änner“, platzte es aus einer Besucherin heraus, die sich scheinbar in ein rotes Cabrio verliebt hatte, das als Gepäckstück einen auf den Kofferraum geschnallten Lederkoffer mit sich führte. Solch ein Auto wünschten sich an diesem sonnigen Sommertag wohl viele, die daran dachten, wie sie später in ihren glutheißen Fahrzeugen den Heimweg antreten müssten. Doch die Klimaanlage kann bei den modernen Kollegen der Oldtimer etwas Linderung verschaffen, die meisten älteren hatten nur „manuelle Belüftung“. Das bedeutete, die Luft zirkulierte wegen der geöffneten Fenster oder die Beifahrer nahmen japanische Fächer zur Hilfe. Als die Oldtimer sich ins Glied einreihten, um zum Start zu fahren, war im Hintergrund die Band „Hugos Corner“ zu hören, die in diesem Moment „Englishman in New York“ und darin den „legal alien“ sang. Wer von den Gästen ein Plätzchen im Café oder Restaurant ergattert hatte, saß beim Schaulauf der motorisierten Schönheiten in der ersten Reihe. So profitierten auch die Geschäfte von diesem PS-Treffen in der Innenstadt. Wie auf einem roten Teppich fuhren alle Modelle mit Rang und Namen vorbei: Opel Manta, VW Käfer, ein Buick, Porsche, Dodge, Ford Mustang, Peugeots, Mercedes, Triumph, Styr Puch, Auto Union und noch viele mehr. Die Fahrzeuge, die „Kräfte“ von zwei Pferdestärken bis zu mehreren hundert PS aufwiesen, drehten zur Demonstration mal kurz auf. Diesen Schönheiten verzieh man das großzügig, schließlich haben sie noch Charakter. Mit den Geschichten, die Blatt zu einigen Fahrzeugen zum Besten gab, konnte man sich in ihre (Hoch-)Zeit versetzen lassen. Sie bekamen so liebevolle Namen wie „Erdbeerkörbchen“, „Studentenfahrzeug“, „Cremeschnittchen“, „Strandläufer und Wüstenfahrzeug“, „Badewanne“ oder „Kleinwagen mit einem einen Meter langen Motor“. Weißwandreifen und Heckflossen waren nur einige „Kleinigkeiten“, die gern fotografiert wurden. Viele Fahrzeuge waren noch in der Originalausführung erhalten. „Das wünscht man sich für jeden Oldtimer“, fand der Moderator. Und was treibt junge Fahrer dazu, solch einen Auto-Opa zu fahren?. „Weil die Alten einfach gut sind“, lautet die einfache Antwort. Der älteste Fahrer war „Baujahr 1931“; die weiteste Anreise hatte eine Fahrzeugbesatzung aus Damscheid mit 152 Kilometern. Mannschaftsgewinner mit den meisten Teilnehmern waren die St. Ingberter Lokalmatadoren von der SMC-Motor Garage. Einen kleinen Wermutstropfen hatte die knapp 100 Kilometer lange Rallye durch den Bliesgau: Einer der Oldtimer kam an seine Grenzen und musste abgeschleppt werden. „Es gab viele positive Rückmeldungen und ein Lob, dass wir die Strecke schön ausgesucht haben“, sagte Petra Scholl am Abend zufrieden.