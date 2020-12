Kultur in St.Ingbert online : „Suchtpotenzial“ lassen es krachen

St. Ingbert Da Veranstaltungen mit Publikum derzeit nicht möglich sind, hat das St.Ingberter Kulturamt Kleinkunst in der Stadthalle aufzeichnen lassen.

Nach „Alko-Pop“ und „Eskalatiooon“ ist „Sexuelle Belustigung“ nun das dritte Live-Programm von und mit Suchtpotenzial. Die Halbspanierin Julia Gámez Martín hat an der Berliner Universität der Künste Musical studiert und war regelmäßige Hauptdarstellerin in Stücken wie „Cabaret“, „Jesus Christ Superstar“, oder der „Rocky Horror Picture Show“. Und dort lernte die Powerfrau mit der Soulstimme, ihre jetzige Duopartnerin Ariane Müller, kennen, die als musikalische Leiterin am Theater Ulm an eben dieser Show arbeitete. 2013 gründeten sie das Musik-Comedy-Duo „Suchtpotenzial“. Mit eigener Musik und selbst geschriebenen Texten räumen die Beiden seitdem regelmäßig Comedy-und Kabarettpreise ab. Unter anderem den Prix Pantheon, den Hamburger Comedypokal, den Thüringer Kleinkunstpreis und zuletzt den deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Chanson, Musik und Lied. Die Online-Veranstaltung ist ab Mittwoch, 30. Dezember, 15 Uhr, für 72 Stunden verfügbar. Kabarett-Fans können zum Jahresende mit „Suchtpotenzial“ die Korken knallen lassen.