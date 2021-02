Lockdown in St.Ingbert : Zoff um Auslagen vor Blumen-Geschäften

Manuela Keller in ihrem Blumengeschäft „Stilwerk“, das sie in der Alten Bahnhofstraße 2a betreibt. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Die St. Ingberter Stadtverwaltung stellt klar: Auf Flächen in Privat-Eigentum darf Ware zwar gelagert, aber nicht verkauft werden.

Manuela Keller ist sauer. Die Betreiberin des Conceptstore „Stilwerk“ in der Alten Bahnhofstraße 2a leidet unter den derzeitigen Corona-Einschränkungen. Der Blumen-Laden hat „teilweise offen“, was bedeutet, dass Keller den regulären Verkauf wegen des Lockdowns eingestellt hat. Jedoch betreibt sie „Click & collect“: Man bestellt online oder telefonisch vor, und holt die Ware - unter Berücksichtigung der üblichen Corona-Bedingungen - an der Tür des Geschäfts ab. „Ich stehe zu den Einschränkungen und finde sie auch gut“, stellt Keller, die den Laden seit 2018 betreibt, ausdrücklich im Gespräch mit unserer Zeitung klar. Deshalb akzeptiere sie auch, dass sie keine Ware vor der Tür anbieten darf. Vieles steht somit im Innern des Ladenlokals und verblüht teilweise schnell. Wegen der Pandemie wären nicht nur viel weniger Menschen in der Stadt, und die Laufkundschaft in der Seitenstraße der City fehle, auch würden viele Leute glauben, es sei völlig geschlossen, so die Einzelhändlerin. „Man sieht ja nicht, wenn Licht an ist, ob das nur Deko ist oder ich im Laden bin“, gibt Manuela Keller zu bedenken. Hinzu kommt, dass die Supermärkte ihr quasi „das Geschäft abgraben“, da diese geöffnet haben und Blumen auf Etagenwagen vor den Markt anbieten.

An diese Ungerechtigkeit hat sich die Geschäftsfrau notgedrungen gewöhnt. Doch die aktuelle Entwicklung bringt sie auf die Palme: Einer ihrer Mitbewerber in der Innenstadt, der auch gleichzeitig an anderer Stelle einen Großhandel betreibt, scheint, zumindest teilweise, seine Ware vor der Tür zu platzieren, glaubt Keller. Stammkunden hätten ihr Fotos geschickt und gemeldet, dass das nicht nur einmal der Fall gewesen sein soll. Also meldete sich Floristin Keller beim Ordnungsamt, welches daraufhin eine Überprüfung versprach. Da sie quasi „Gefahr im Verzug“ sah und keine zeitnahe Rückmeldung bekam, meldete sie sich am Folgetag wieder. Der gleiche Sachbearbeiter stellte sie zum Chef durch. Der teilte mit, dass das Aufstellen überall verboten sei. Man habe ihr einen schriftlichen Bescheid zugesichert und sie gleichzeitig vertröstet. Es könne dauern, da man Wichtigeres zu tun hätte, hätte Keller zu hören bekommen.

Auf die Frage hin, ob sie nun auch ihre Ware vor die Tür stellen und abwarten könne, bis sie eine schriftliche Benachrichtigung bekomme, habe es genießen, dass dies Vorsatz wäre, der mit harten Strafen belegt werden würde. Daraufhin habe sie sich an ihren Nachbarn Nico Ganster gewandt. Der Chef von Handel+Gewerbe konnte im Rathaus in Erfahrung bringen, dass es einen Unterschied zwischen den beiden Blumenhändlern gibt: Der Mitbewerber platziere seine Blumen auf Eigentum. Bei Manuela Kelle wäre der Platz vor ihrem Geschäft städtisches Eigentum, habe man Ganster mitgeteilt. „Das ist doch völliger Unsinn. Das Virus fragt doch nicht vorher, wem das Gelände gehört. Entweder halten wir uns alle an die Regeln oder keiner“, macht sie ihren Unmut Luft. Keller stehe hinter dem Lockdown, betont sie erneut. Dennoch kritisiert sie die Ungleichbehandlung und die Wettbewerbsverzerrung. Die Blumenhändlerin findet dennoch, dass die Stadt bemüht sei, die Händler zu unterstützen.