Polizei St. Ingbert sucht Zeugen : Zigarettenautomat aufgebrochen

Foto: dpa/Jens Wolf

St Ingbert In der Nacht zum Freitag (25. März) zwischen Mitternacht und 1.50 Uhr ist in der Kohlenstraße in St. Ingbert-Mitte ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Der Täter hebelte den Automaten auf und entnahm die Geldkassette.

Die Höhe seiner Beute ist noch nicht bekannt.