Polizei sucht Zeugen : Täter plündern in St. Ingbert einen Zigarettenautomaten

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen n der Gehnbachstraße in St. Ingbert aufgestellten Zigarettenautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Wie die Polizei berichtet entstand durch das gewaltsame Aufhebeln des Automaten, der im Bereich des dortigen Fitnessstudios steht, außerdem ein Schaden von rund 800 Euro an dem Automat.