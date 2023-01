Kreiskrankenhaus St. Ingbert : Ein bedeutender Schritt für die Patientensicherheit

Freuen sich über das Silber-Hygiene-Zertifikat für das Kreiskrankenhaus: (von links) Wolfram Mischo, Angelika Hinsberger, Privatdozent und Ärztlicher Direktor Dr. Oliver Adam. Foto: Florian Strobel-Wimmer

St Ingbert Das Kreiskrankenhaus St. Ingbert ist im Rahmen der Aktion Saubere Hände mit einem Silber-Zertifikat ausgezeichnet worden.

Das Silber-Zertifikat` der Aktion Saubere Hände bestätigt dem Kreiskrankenhaus St. Ingbert jetzt weiterhin hohe Qualitätsstandards im Bereich der Handhygiene. Der Auszeichnung vorausgegangen waren zahlreiche Aktionen, Schulungen und Compliance-Beobachtungen der hausinternen Hygienefachkräfte in der Klinik. Hinter dem großen Wort Patientensicherheit stecken nach einer Mitteilung des Kreiskrankenhauses oft viele unscheinbare Maßnahmen wie beispielweise die Einhaltung verschiedener Hygienestandards.

Und die fangen bei der Händedesinfektion an; denn durch eine kontrollierte Händehygiene in der gesamten Einrichtung, lässt sich die Zahl der Krankenhaus-Infektionen deutlich verringern. Die bundesweite Aktion Saubere Hände soll die Händehygiene stärker in den Fokus rücken und vergibt Zertifikate für erfolgreiche Maßnahmen und Qualitätsstandards zur Verbesserung der Händedesinfektion. Von den acht Krankenhäusern, die im Saarland in diesem Jahr mit einem entsprechenden Zertifikat ausgezeichnet wurden, konnte nur eines den Status Gold abräumen. Das Kreiskrankenhaus St. Ingbert ist bei seiner ersten Teilnahme direkt auf Silber gesprungen.

„Ich bin sehr stolz, dass wir direkt das Silber-Zertifikat erhalten haben und Bronze überspringen konnten,“ freut sich Angelika Hinsberger, Hygienefachkraft am Kreiskrankenhaus St. Ingbert. „Für das Kreiskrankenhaus und für mich ist es das erste Zertifikat der Aktion Sauberen Hände.“

Der Weg dorthin war keinesfalls leicht: Lenkungsgruppen, Aktionstage, Schulungen, Compliance-Beobachtungen, all dies gehörte in den letzten Monaten zum Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die hohe Qualität, die dabei an den Tag gelegt wurde, spiegelt sich jetzt im erreichten Silber-Zertifikat wieder. Dabei sind die Qualitätsanforderungen sowie das Niveau der Maßnahmen bewusst hoch angesetzt, um eine Prävention von Krankenhausinfektionen nachhaltig zu verbessern und das Bewusstsein in den Einrichtungen zu schärfen.