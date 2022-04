MGV Blickweiler : Zelter-Plakette für MGV Frohsinn Blickweiler

Blickweiler Der Chor wurde im Rahmen der nachträglichen Feier zu seinem 100-jährigen Bestehen ausgezeichnet.

Pandemiebedingt zwei Jahre später als geplant feierte der MGV „Frohsinn“ Blickweiler in der Pfarrkirche St. Barbara sein 100-jähriges Bestehen. Neben einigen Liedbeiträgen des Jubelchores unter Leitung von Karl- Josef Stopp, so „Wir singen dir ein Lied“ mit Tenor Paul Zöllner als Solist, stand die Verleihung der Zelter-Plakette durch den Staatssekretär im Kultusministerium, Jan Benedyczuk, im Mittelpunkt. „Es ist nicht nur für mich, sondern auch für den MGV Frohsinn nach der Corona-bedingt schwierigen Phase für kulturtreibende Vereine ein besonderer Tag“, stellte Benedyczuk heraus. Die Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdige das bürgerschaftliche Engagement des MGV Frohsinn, der wie alle Chöre in den letzten zwei Jahren auf Vieles verzichten musste. Der aber schon nach einigen Proben wieder dafür sorge, dass die Kultur ankomme, zur Lebensqualität beitrage und das kulturelle Leben im Ort bereichere. „Das Saarland zeichnet sich durch eine breite Kulturlandschaft aus, die zur Attraktivität des Landes beiträgt. Vereine wie der MGV Frohsinn Blickweiler bewahren und fördern nicht nur wertvolle kulturelle Güter, sondern bereichern das gemeinschaftliche Leben durch Konzerte, Auftritte und Feste, aus denen dauerhafte Freundschaften zu anderen Vereinen entstanden sind. Es wird in diesem Jahr nach der Pandemie eine größere Tour von Verleihungen geben“, blickte der Staatssekretär voraus. „Es bleibt zu hoffen, dass junge Menschen für den Chorgesang nachfolgen werden. Der Grundstock sollte dafür in den Kindergärten und in den Schulen gelegt werden“, meinte Jan Benedyczuk, ehe er die Zelter- Plakette an den MGV-Vorsitzenden Franz-Josef Uhl überreichte.