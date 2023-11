Gewalt gegen Frauen in St. Ingbert Zeichen gegen Gewalt an Frauen

St Ingbert · Am vergangenen Samstag (25. November) wurde anlässlich des internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in St. Ingbert auch ein optisches Zeichen gesetzt. Das P43 genannte neue Gebäude in der St. Ingberter Innenstadt wurde orange angestrahlt.

28.11.2023 , 14:03 Uhr

Das orange beleuchtete Gebäude P 43 in St. Ingbert. Foto: Kathrin Hary